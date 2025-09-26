Происшествия

Пенсионерка в синих резиновых шлепках пропала в поселке Заплюсье

64-летняя Надежда Назаренко пропала в поселке Заплюсье Плюсского муниципального округа. 4 октября женщина ушла в неизвестном направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы

Пропавшая была одета в темно-серую шерстяную кофту со светлыми вставками, черные спортивные штаны, черные носки, синие резиновые шлепки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.