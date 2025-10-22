Псковcкая обл.
Происшествия

Забирая iPhone в пункте выдачи заказов, псковичка получила пустую коробку

04.11.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Пскова, совершившего кражу в пункте выдачи заказов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

Молодой человек работал в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. В его обязанности входили приемка и выдача заказов, а также оформление возвратов.

Когда однажды молодой человек принимал товар, в одном из ящиков оказался мобильный телефон марки iPhone 11. Работник вытащил гаджет из коробки, осмотрел его, а затем отнес на склад. Поскольку телефон понравился молодому человеку, он решил забрать его себе. Для этого он переместил товар на склад в слепую зону от камер, положил его в карман, а коробку от нее убрал на полку склада.

Вечером этого же дня в пункт выдачи заказов пришла женщина за этим заказом. Молодой человек отдал ей коробку от телефона и клиентка ушла, не открывая ее. Через 10 минут она вернулась и сказала, что коробка пустая. Молодой человек предложил ей обратиться в службу поддержки.

Женщина последовала совету, а также написала заявление в полицию. Спустя некоторое время сотрудники МВД установили, что мобильный телефон украл молодой человек, который работал в пункте выдачи заказов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 296 человек
Рейтинг@Mail.ru