Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20%

За первый квартал 2025 года в Псковской области было зафиксировано около пяти тысяч преступлений, что на четверть меньше аналогичного периода прошлого года. Это снижение наблюдается как в масштабах всей России (-5,4%), так и в Северо-Западном федеральном округе (-11%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону со ссылкой на слова начальника управления генерала-майора полиции Алексея Овсянникова.

Фото: пресс-службе УМВД России по Псковской области

По словам начальника управления, также сохраняется тенденция сокращения тяжкой и особо тяжкой преступности (-5,5 %). Меньше совершено убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований и разбоев.

На 8% сократилось количество краж чужого имущества, в том числе квартирных (-18,9 %). Удалось остановить рост краж транспортных средств. Продолжает снижаться число преступлений, совершенных в общественных местах (-3,1 %) и на улицах (-20,4 %).

Сохранилась активность по пресечению преступных посягательств в сфере экономики.

Дала результат и целевая профилактическая работа в отношении лиц, ранее совершавших преступления. На -18,5% ими реже нарушается закон. Сокращается «бытовая» и «пьяная» преступность, уточнил Алексей Овсянников.