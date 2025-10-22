Происшествия

В Локнянском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре

Проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводится в Локнянском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Дорка тела 64-летнего местного жителя с признаками воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали.