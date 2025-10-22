Псковcкая обл.
Мужчина получил срок за мошенничество в Пскове, Твери и Иркутске

13.11.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд постановил приговор в отношении гражданина Ли, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ, - мошенничестве в особо крупном размере, в составе организованной группы, и в совершении покушения на аналогичное преступление, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый, выполняя в организованной группе роль курьера, непосредственно забирал денежные средства у заведомо для него обманутых потерпевших, которым иными участниками преступной группы сообщались заведомо ложные сведения об оформлении от их имени кредитных обязательств, о хищении денежных средств с их расчётных счетов, после чего перечислял полученные денежные средства на указанные такими лицами криптокошельки, оставляя себе часть из похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

Преступления были совершены в городах Пскове, Твери, Иркутске, где Ли и был задержан.

Подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, частично возместил причинённый ущерб, который по одному из преступлений составил более шести миллионов рублей.

По совокупности преступлений судом гражданину Ли назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Заявленные потерпевшими исковые требования удовлетворены.

Источник: Псковская Лента Новостей
