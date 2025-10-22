Происшествия

Печорский суд признал незаконным частое перемещение малых партий вина через границу без декларирования

Печорский районный суд рассмотрел административный иск о признании незаконным и отмене решения таможенного инспектора. Гражданин требовал признать незаконным решение о неотнесении ввозимого им алкоголя объемом три литра к товарам для личного пользования. В удовлетворении иска суд отказал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Поводом для разбирательства послужил инцидент в пешеходном пункте пропуска. Гражданин РФ прибыл в зону таможенного контроля, перенося три литра вина, купленного, по его словам, в Эстонии для личного использования. Декларировать товар он не стал, ссылаясь на то, что объем ввозимого алкоголя не превышает установленную решением ЕЭК норму в пять литров.

Однако таможенный инспектор принял иное решение. Основанием стало то, что истец систематически ввозил через границу однородный товар — алкогольную продукцию. В ходе судебного заседания были представлены доказательства, показавшие, что в течение одного месяца гражданин девять раз ввозил алкоголь, и его общий объем превысил 30 литров.

Суд согласился с позицией таможни, указав, что частое перемещение значительных количеств однородных товаров свидетельствует об их предназначении не для личных, а, вероятно, для коммерческих нужд. В таком случае, даже разовая партия в три литра, формально укладывающаяся в норму, не может быть отнесена к товарам для личного пользования.

Принимая во внимание представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения административного иска.