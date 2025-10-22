Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где подают лучший завтрак
Завершается строительство «Надвратного дома»
ESG-активность на Некрасова
Господин Рейтингомер
Доставка газа прекращается с 1 января
«Гельдт»
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Как звучат псковичи
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 14.11.2025 16:430 Великолучанин избил водителя BMW и выплатил 40 тысяч за моральный ущерб 14.11.2025 16:300 Сотрудники банка предотвратили кражу денег у жителя Гдовского округа 14.11.2025 15:220 Суд оставил под арестом подростка из Острова, обвиняемого в убийстве 14.11.2025 15:180 Печорский суд признал незаконным частое перемещение малых партий вина через границу без декларирования  14.11.2025 15:120 Псковичи получают фейковые листовки о волне террористических актов
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 07.11.2025 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 10.11.2025 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 10.11.2025 11:063 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Сотрудники банка предотвратили кражу денег у жителя Гдовского округа

14.11.2025 16:30|ПсковКомментариев: 0

В Гдовском муниципальном округе благодаря своевременному вмешательству сотрудников банка мошенники не смогли завладеть деньгами местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, 11 ноября жителю Гдовского муниципального округа позвонил мнимый работник одной из организаций. Затем звонили и другие неустановленные лица. Они заявили, что некие злоумышленники пытаются оформить на собеседника кредит. И в связи с этим незнакомцы настоятельно рекомендовали мужчине без промедления перевести денежные средства на «безопасный счет». Речь шла о 100 тысячах рублей.

Однако служащие одного из известных банков своевременно вмешались в складывающуюся негативную ситуацию и заблокировали операции по переводу этих денег. Они и полицейские из ОМВД России по муниципалитету объяснили гражданину, что он едва не стал очередной жертвой кибераферистов, которые на этот раз остались ни с чем.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 223 человека
14.11.2025, 17:080 Приземляемся 14.11.2025, 17:070 В каком возрасте можно выходить замуж, рассказали псковичам 14.11.2025, 17:030 Авито Услуги: 67% россиян выбирают исполнителей по отзывам и рейтингам 14.11.2025, 16:560 Более 200 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от гриппа
14.11.2025, 16:520 Министерство спорта Псковской области и «Деловая Россия» стали сотрудничать 14.11.2025, 16:510 Дудя* заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии 14.11.2025, 16:430 Великолучанин избил водителя BMW и выплатил 40 тысяч за моральный ущерб 14.11.2025, 16:360 Председателем Гдовского районного суда назначен Олег Пономаренко
14.11.2025, 16:300 Сотрудники банка предотвратили кражу денег у жителя Гдовского округа 14.11.2025, 16:230 Псковский юрист рассказала об установлении отцовства в случаях незарегистрированного брака 14.11.2025, 16:120 Путешествие в мир пейзажа ждет юных псковичей в музее 30 ноября 14.11.2025, 16:090 Массовое ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Текстильной в Пскове
14.11.2025, 16:080 Основные причины несвязанной с зубами боли назвали псковские стоматологи 14.11.2025, 16:010 Политика Гозмана* заочно приговорили к 10 годам за оправдание терроризма 14.11.2025, 15:580 Психосоматика, или Внутренний эмоциональный конфликт как причина болезни 14.11.2025, 15:440 Врачи назвали псковичам симптомы опасной «мышиной лихорадки»
14.11.2025, 15:400 Псковские волонтеры оказывают помощь Курской области 14.11.2025, 15:380 Росгвардейцы провели профориентационную встречу с псковскими студентами 14.11.2025, 15:370 Александр Козловский: Работа партии «Единая Россия» сегодня многогранна 14.11.2025, 15:301 Сергей Вострецов: Пожилой человек на рынке труда — «золотой фонд» предприятий
14.11.2025, 15:220 Суд оставил под арестом подростка из Острова, обвиняемого в убийстве 14.11.2025, 15:180 Печорский суд признал незаконным частое перемещение малых партий вина через границу без декларирования  14.11.2025, 15:140 ПСБ принял участие в экологической акции в Пскове 14.11.2025, 15:120 Псковичи получают фейковые листовки о волне террористических актов
14.11.2025, 15:071 Акция «Корзина доброты» стартовала в Пскове и Великих Луках 14.11.2025, 14:560 Учащиеся побывали на экскурсиях на крупнейших центрах энергоснабжения Пскова 14.11.2025, 14:530 Два автомобиля «встретились» на улице Чудской в Пскове 14.11.2025, 14:500 В России утвердили первый ГОСТ для площадок выгула собак
14.11.2025, 14:440 Ford и Volvo столкнулись на перекрестке у псковского «Акваполиса» 14.11.2025, 14:420 Псковская библиотека отметит вековой юбилей через год после празднования 80-летия  14.11.2025, 14:340 Разницу между гражданским браком и сожительством разъяснили псковичам 14.11.2025, 14:260 Усадьбы Пушкинского заповедника «сыграют» роль поместья Ростовых в новом фильме Сергея Урсуляка
14.11.2025, 14:230 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии 14.11.2025, 14:200 Газопровод протяженностью 1,4 км ввели в эксплуатацию в Пыталово 14.11.2025, 14:040 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2025, 14:030 У партий «Единая Россия» и «Белая Русь» много общего — Наталья Федорова
14.11.2025, 13:560 Суд обязал дедовичскую школу восстановить ограждение в Красных Горках 14.11.2025, 13:510 Стартовали просветительские мероприятия в рамках псковского Сретенского бала 14.11.2025, 13:490 Граждане Беларуси получили право избираться в органы МСУ в России 14.11.2025, 13:440 ПсковГУ и ВГСХА подписали соглашение о сотрудничестве с реготделением «Единой России»
14.11.2025, 13:410 Стали известны подробности тройного ДТП в Пскове на Рижском проспекте 14.11.2025, 13:380 «Михайловское» экспонирует в Калининграде акварели одного из ста лучших российских графиков 14.11.2025, 13:290 Почти четыре тысячи абонентов в Псковской области имеют долги за газ 14.11.2025, 13:250 Смена «Дружина Довмонта» пройдет в печорском центре «Истоки»
14.11.2025, 13:160 В Псковском округе отремонтировали три кровли в многоквартирных домах 14.11.2025, 13:070 Александр Козловский: Псковское реготделение ЕР — первое в СЗФО по поддержке населения 14.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака 14.11.2025, 12:580 Шоу талантов от «Мисс и Миссис Псков» состоится в «Акваполисе» 16 ноября
14.11.2025, 12:540 Александр Котов: Мы выстроили единую систему муниципальной власти 14.11.2025, 12:440 «Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками 14.11.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 12:370 Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» стартовал в Пскове
14.11.2025, 12:300 Партийный билет «Единой России» получил Игорь Дитрих 14.11.2025, 12:270 Текущий год может побить рекорд по количеству сильных магнитных бурь 14.11.2025, 12:240 Председателем Общественного совета «Женского движения Единой России» в регионе стала Наталья Мельникова 14.11.2025, 12:160 Произошла ротация в президиуме политсовета регионального отделения «Единой России»
14.11.2025, 12:130 В Госдуму внесут проекты о маркировке видео с использованием ИИ 14.11.2025, 12:100 Курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного вокала прошли в Пскове 14.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 14.11.2025, 11:590 В Псковском филиале университета ФСИН обсудили подготовку сотрудников УИС
14.11.2025, 11:560 Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии — Т1 14.11.2025, 11:510 Наталья Мельникова и Антон Мороз вошли в региональный политсовет «Единой России» 14.11.2025, 11:500 На содержание псковских кладбищ готовы выделить 12,6 млн рублей 14.11.2025, 11:430 «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака
14.11.2025, 11:390 Пскович с подозрением на COVID-19 оказался болен «мышиной лихорадкой» 14.11.2025, 11:360 В Арбитражном суде Псковской области прошла учебная эвакуация 14.11.2025, 11:330 «Псковавтодор» планирует закупить четыре автогрейдера по 10 млн рублей 14.11.2025, 11:290 В Великих Луках впервые отметят День воздухоплавателя
14.11.2025, 11:160 Алексей Форш награжден медалью Минобороны «За содействие СВО» 14.11.2025, 11:080 В региональном этапе спартакиады «Твой выбор» победила команда Дедовичского округа 14.11.2025, 11:050 «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 11:010 Более 60 картин абхазских художников представят в псковском музее
14.11.2025, 10:590 ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ 14.11.2025, 10:440 «Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года 14.11.2025, 10:390 С 2026 года сигареты и вейпы в России могут начать продавать по-новому 14.11.2025, 10:261 Приговор в отношении Михаила Гавунаса и Льва Саляева оставили без изменений
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru