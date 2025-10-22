Происшествия

Сотрудники банка предотвратили кражу денег у жителя Гдовского округа

В Гдовском муниципальном округе благодаря своевременному вмешательству сотрудников банка мошенники не смогли завладеть деньгами местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, 11 ноября жителю Гдовского муниципального округа позвонил мнимый работник одной из организаций. Затем звонили и другие неустановленные лица. Они заявили, что некие злоумышленники пытаются оформить на собеседника кредит. И в связи с этим незнакомцы настоятельно рекомендовали мужчине без промедления перевести денежные средства на «безопасный счет». Речь шла о 100 тысячах рублей.

Однако служащие одного из известных банков своевременно вмешались в складывающуюся негативную ситуацию и заблокировали операции по переводу этих денег. Они и полицейские из ОМВД России по муниципалитету объяснили гражданину, что он едва не стал очередной жертвой кибераферистов, которые на этот раз остались ни с чем.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.