Происшествия

В Плюссе полиция по горячим следам задержала ночных «посетителей» библиотеки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: УМВД России по Псковской области

По версии следствия, в поселке Плюсса ночью 19 ноября из помещения районной центральной библиотеки на улице Ленина, разбив стеклопакет, преступники похитили два ноутбука. По предварительным данным, причиненный ущерб составил более 170 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения полиции по Плюсскому району незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия с применением служебно-розыскной собаки. В результате по горячим следам задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в совершении данного противоправного деяния. Это – ранее судимые мужчина и женщина 1986 и 1980 годов рождения. Задержанные дали признательные показания. Украденные ноутбуки они намеревались продать, но не успели.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе обыска похищенное изъято. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.