Происшествия

В Пскове полиция разыскивает грабителей велосипеда, попавших на видео

Двое неустановленных граждан совершили хищение велосипеда на улице Гражданской 27 в Пскове 16 октября. В отделе полиции №2 УМВД России по городу Пскову находится материал проверки по факту хищения велосипеда марки «MINGDI 29MD-888-215». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по городу Пскову.

Видео: УМВД России по городу Пскову

Полиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении и личностях незнакомцев на представленной видеозаписи, обратиться в ОП №2 УМВД России по городу Пскову по телефонам 8-(811-2)-66-94-77 или 102, 112.