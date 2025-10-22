Происшествия

На границе РФ в Псковской области у пассажира автобуса изъяли более 2,5 млн рублей

Гражданка Российской Федерации попыталась незаконно вывезти из страны крупную сумму наличных денег. Инцидент произошел на пункте пропуска через государственную границу, где женщина выезжала в качестве пассажира рейсового автобуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Кристина Петрова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В ходе досмотра таможенники обнаружили у нее сокрытые от контроля денежные средства в размере 35 325 евро, а также 24 750 российских рублей. За вычетом разрешенной законом суммы к перемещению без декларирования, размер незаконно вывозимых наличных средств в денежном эквиваленте Российской Федерации составил более 2,5 миллиона рублей.

Наличные сверх разрешенного лимита для вывоза без декларирования изъяты.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или ограничение свободы либо принудительные работы на срок до двух лет.