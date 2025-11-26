Происшествия

В Петербурге суд отложил рассмотрение дела о незаконно подаренном автомобиле псковскому чиновнику

В Петербурге отложено рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении псковской проектной организации ООО «СДМ Проект» за незаконное вознаграждение от имени юридического лица начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого автомобилем EXEED стоимостью 5,8 млн рублей. Как сообщается на сайте мировых судей Санкт-Петербурга, 4 декабря судья участка 125 № Светлана Жданович отложила рассмотрение дела по существу.

Конфискованный автомобиль на спецстоянке

Следующее заседание состоится 25 декабря. Дело рассматривается судом с 7 октября, заседание 6 ноября также было перенесено.

Постановлением мирового судьи судебного участка №31 Пскова от 31 марта 2025 года проектная организация оштрафована на 10 млн рублей по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ. Юрлицу назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей.

24 сентября судья Псковского городского суда Георгий Артамонов отменил постановление мирового судьи в отношении ООО «СДМ Проект» из-за нарушения порядка судопроизводства. Начальник УГХ Пскова Александр Грацкий получил в фактическое владение и пользование автомобиль в дилерском центре в Санкт-Петербурге, поэтому дело об административном правонарушении относится к подсудности мирового судьи судебного участка №125 Московского района Санкт-Петербурга.

По данным сайта мировых судов Санкт-Петербурга, в 2025 году мировыми судами города рассматривалось 22 дела по статье 19.28 КоАП РФ. Из них 4 по части второй статьи (вознаграждение, совершенное в крупном размере), остальные по части первой статьи. Из четырёх дел по части 2 статьи 19.28 КоАП одно прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения, по двум постановления вступили в силу. Одному из юрлиц назначили 10 млн рублей штрафа, по другому делу решение не опубликовано.

Помимо административной ответственности для организации, ее руководитель привлекается к уголовной ответственности. Уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ в отношении директора ООО «СДМ-проект» о взятке начальнику управления городского хозяйства Пскова побывало в трех судах и 19 ноября повторно передано в Псковский городской суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Смотрите также Приставы конфисковали у экс-замглавы администрации Пскова автомобиль и массажное кресло

Часть 5 статьи 291 УК РФ предусматривает штраф в размере от 2 миллионов до 4 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Смотрите также Следователи выявили новый эпизод взяточничества экс-замглавы администрации города Пскова

Приговором Псковского городского суда от 4 февраля 2024 года бывший заместитель главы администрации города Пскова Александр Грацкий признан виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). По совокупности двух преступлений Александру Грацкому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.