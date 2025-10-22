Псковcкая обл.
Происшествия

Уголовное дело о подаренном псковскому чиновнику автомобиле за 5,8 млн рублей «путешествует» между судами

07.11.2025 14:06|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело в отношении директора ООО «СДМ-проект» о взятке начальнику управления городского хозяйства Пскова побывало в трех судах и снова готовится к передаче. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в пресс-службах Псковского городского суда и Псковского областного суда.

Как следует из открытых источников, это связано с правовыми разночтениями относительно места получения взятки – Санкт-Петербург или Псков.

29 июля в Псковский городской суд поступило уголовное дело по обвинению Елены Трошковой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ. Она обвиняется органами предварительного следствия в совершении дачи взятки должностному лицу лично в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Постановлением Псковского городского суда от 7 августа уголовное дело передано по подсудности в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

18 августа дело зарегистрировано в Московском районном суде Санкт-Петербурга. 28 августа принято решение направить дело по подсудности в другой суд. 3 сентября дело направлено по подсудности.

22 октября 2025 года суд апелляционной инстанции по уголовным делам Псковского областного суда рассмотрел апелляционное представление и. о. прокурора Пскова господина Агаркова на постановление Псковского городского суда от 07.08.2025 о направлении уголовного дела по подсудности.

Как сообщается в опубликованном на сайте областного суда решении, представитель прокуратуры поставил вопрос об отмене постановления суда и передаче на новое судебное рассмотрение в связи неверным определением подсудности. С учетом разъяснений, изложенных в п.10 постановления Пленума Верховного суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», преступление, вменяемое Елене Трошковой, окончено в Пскове, поскольку Александр Грацкий получил доступ к предмету взятки - автомобилю марки «EXEED» модели «VX» в момент передачи ему полномочий на представление интересов ООО «СДМПроект» в целях получения в дилерском центре в Санкт-Петербурге автомобиля указанной марки и модели. При этом доверенность была изготовлена и передана Грацкому в Пскове. Таким образом, по мнению работников прокуратуры, доступ к автомобилю, находящемуся в дилерском центре, предоставлен взяткополучателю в Пскове.

Кроме того, уголовное дело в отношении Александра Грацкого по факту получения взятки в виде вышеуказанного автомобиля рассмотрено в Псковском городском суде, большинство свидетелей и обвиняемая проживают в Пскове.

Также автор представления обратил внимание, что в постановлении суда не содержится разъяснение порядка обжалования судебного решения, что является нарушением права на доступ к правосудию.

В возражениях защитник Татьяна Чернобай нашла обжалуемое судебное решение законным и обоснованным, приведенные в представлении доводы не подлежащими удовлетворению.

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Псковского областного суда пришел к выводу, что оснований для передачи уголовного дела в отношении Елены Трошковой по подсудности в Московский районный суд Санкт-Петербурга не имеется. Постановление суда первой инстанции подлежит отмене, а уголовное дело - передаче в Псковский городской суд для рассмотрения по существу со стадии подготовки к судебному заседанию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного суда, в данный момент защитником заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами делам в областном суде. После ознакомления дело будет направлено на рассмотрение в Псковский городской суд.

Напомним, одновременно рассматривается дело об административном правонарушении в отношении ООО «СДМ Проект» за незаконное вознаграждение от имени юридического лица автомобилем EXEED стоимостью 5,8 млн рублей. Постановлением мирового судьи судебного участка №31 Пскова от 31 марта 2025 года проектная организация оштрафована на 10 млн рублей по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ. Юрлицу назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей.

24 сентября судья Псковского городского суда Георгий Артамонов отменил постановление мирового судьи в отношении ООО «СДМ Проект» из-за нарушения порядка судопроизводства. Начальник УГХ Пскова Александр Грацкий получил в фактическое владение и пользование автомобиль в дилерском центре в Санкт-Петербурге, поэтому дело об административном правонарушении относится к подсудности мирового судьи судебного участка №125 Московского района Санкт-Петербурга. Административное дело находится на рассмотрении в данном суде.

Источник: Псковская Лента Новостей
