Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
МАФы Пскова и Великих Лук
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Происшествия 20.08.2025 09:430 Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские 21.08.2025 10:030 Приставы конфисковали у экс-замглавы администрации Пскова автомобиль и массажное кресло 20.08.2025 17:440 Мужчину в Порхове оштрафовали за кражу имущества из ангара 20.08.2025 16:550 Почти полкилограмма мефедрона изъяли у великолучанина 20.08.2025 16:450 В Дно осудили 18-летнего молодого человека за мошенничество 20.08.2025 16:000 Артснаряд идентифицировали вблизи порховской деревни Опоки
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:446 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Приставы конфисковали у экс-замглавы администрации Пскова автомобиль и массажное кресло

21.08.2025 10:03|ПсковКомментариев: 0

Приставы исполнили судебное решение в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого, осуждённого за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области, в доход государства обращены автомобиль марки Exeed VX, а также массажное кресло марки Yamaguchi YA-6000 Axiom Black Edition.

Фотографии: УФССП РФ по Псковской области

Сотрудник органа принудительного исполнения лично выехал на место, применил все меры в рамках исполнительного производства и обеспечил передачу имущества в доход государства.

Ранее сообщалось, что Грацкого были конфискованы наручные часы марки Tissot, признанные предметом коррупционного преступления.

Александр Грацкий признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, штрафа в размере 5,7 млн рублей и конфискации имущества, полученного в качестве взятки.

Ранее сообщалось, что суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой, которую подозревают в том, что она дала взятку экс-заместителю главы администрации города Пскова Александру Грацкому в виде автомобиля Exeed стоимостью 5,8 млн рублей. 

Смотрите также
31.07.2025 11:230 Дело подозреваемой в даче взятки Грацкому бизнесвумен рассмотрит суд

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 131 человек
Сюжет: Дело Грацкого Приставы конфисковали у экс-замглавы администрации Пскова автомобиль и массажное кресло Приставы конфисковали часы Tissot у экс-замглавы администрации Пскова Дело подозреваемой в даче взятки Грацкому бизнесвумен рассмотрит суд Подозреваемого в причастности к «делу Грацкого» директора «ДСМУ» оставили под стражей Следователи выявили новый эпизод взяточничества экс-замглавы города Пскова Обвинительный приговор в отношении экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого оставлен без изменения Апелляцию на приговор экс-замглавы Пскова Грацкого начнут рассматривать 10 апреля Дмитрий Шахов: Коррупция подрывает отношение людей к власти «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив. ВИДЕО 10 лет с правом переписки Михаил Иванов о коррупции: Воровали, воруют и будут воровать Иван Цецерский предположил, что Александр Грацкий напишет заявление об отправке на СВО Александр Братчиков: Приговор Александру Грацкого станет уроком для взяточников «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив Джемал Малышев: Не брать неправильно нажитые деньги — вопрос воспитания Хорошо, что закон работает – Александр Гончаренко о приговоре экс-замглавы Пскова Бывший мэр Пскова: Бороться с «оборотнями-коррупционерами» нужно по всей строгости закона Взятки, полученные Грацким в виде ценных подарков, конфисковали в доход государства Приговор экс-замглавы Пскова Грацкому за взятки. ФОТОРЕПОРТАЖ Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки Приговор по делу экс-замглавы Пскова Александра Грацкого вынесут на следующей неделе Приговор экс-замглавы Пскова Грацкому однозначно будет обвинительным — прокурор Экс-замглавы Пскова продлили срок содержания под стражей на полгода Ноутбук, iPhone и кошельки изъяли у экс-замглавы Пскова в качестве доказательств  Материалы обыска по делу экс-замглавы Пскова рассматривают в суде Письменные доказательства по делу экс-замглавы Пскова рассматривают в суде Рассматривать уголовное дело экс-замглавы Пскова продолжили в закрытом порядке «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу Вещественные доказательства по делу Грацкого рассматривают в закрытом порядке Исследование письменных доказательств по делу Грацкого началось в псковском суде Следующее судебное заседание по делу Грацкого назначено на 24 октября Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину Начались слушания делу Грацкого  Казус Грацкого Суд арестовал имущество Александра Грацкого Судебный процесс по делу Александра Грацкого стартует 19 сентября Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей до 27 ноября Срок содержания Александра Грацкого под стражей продлили до 9 сентября Компании, передавшей Грацкому в качестве взятки дорогостоящий автомобиль, грозит многомиллионный штраф Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей Александра Грацкого оставили под стражей В отношении Александра Грацкого возбудили новое дело о получении взятки Псковского бизнесмена отправили под домашний арест по подозрению в даче взятки Грацкому Адвокат задержанного по делу Грацкого предпринимателя: Будем ходатайствовать о наиболее лояльной мере пресечения Раскрыта личность задержанного по делу Грацкого предпринимателя Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла Александр Грацкий написал заявление об увольнении и уже не работает в администрации Пскова - Борис Елкин Находящийся в СИЗО Александр Грацкий собирается отправиться на СВО Псковский областной суд не стал менять меру пресечения Александру Грацкому Адвокат Грацкого попытается оспорить избранную ему меру пресечения Александра Грацкого заключили под стражу на два месяца Решается вопрос об избрании меры пресечении в отношении Александра Грацкого Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки
21.08.2025, 11:070 На безопасность школ и детсадов Псковского района потратили более 3 млн рублей 21.08.2025, 11:070 Новую детскую площадку поставили на набережной реки Великой в Пскове 21.08.2025, 10:570 Потерявшие работу из-за ликвидации предприятия беременные псковички могут оформить пособие  21.08.2025, 10:480 Новый сорт томатов вырастили в теплице Псково-Печерского монастыря
21.08.2025, 10:350 БОПЭТ пленки с химическим покрытием вошли в тройку самых популярных продуктов компании «Титан-Полимер» 21.08.2025, 10:250 «Сообразим на троих»: Время переговоров, политический забег и цензура в культуре 21.08.2025, 10:160 Делам давно минувших и сегодняшних дней: памятники, скульптуры, МАФы Пскова и Великих Лук 21.08.2025, 10:030 Приставы конфисковали у экс-замглавы администрации Пскова автомобиль и массажное кресло
21.08.2025, 10:030 Ремонт дворов проконтролировали единороссы в Великих Луках 21.08.2025, 09:550 «Гайд-парк»: «Политический забег. ЕДГ-2025» 21.08.2025, 09:450 В Пскове 60% работающих родителей планируют присутствовать на школьных линейках 1 сентября – опрос  21.08.2025, 09:300 «Дневной дозор»: Нужно ли снизить нагрузку на школьников за счет отмены «домашки»?
21.08.2025, 09:180 В Госдуме рассказали, может ли россиянин получать две пенсии 21.08.2025, 09:020 Временные пломбы продают в интернете без документов 21.08.2025, 08:400 Назван размер вклада, который позволит получать «вторую зарплату» 21.08.2025, 08:200 Американский бизнес переходит на расчеты в рублях с Россией
21.08.2025, 08:001 В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября 21.08.2025, 07:300 Названы самые подешевевшие товары в июле 21.08.2025, 07:000 Международный день памяти и поминовения жертв терроризма отмечают 21 августа 20.08.2025, 22:400 В Пскове водитель «Опеля» врезался в маршрутный автобус на Рижском проспекте. ФОТО
20.08.2025, 22:000 Психолог поделился методикой осознания эмоций 20.08.2025, 21:400 Фотофакт: Продолжается строительство Северного обхода Пскова 20.08.2025, 21:290 В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% 20.08.2025, 21:200 На трех участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 21 августа
20.08.2025, 21:000 «Псковский русский народный хор» выступил на ВДНХ в Москве 20.08.2025, 20:430 Жителям Псковского района перечислили способы записаться на диспансеризацию 20.08.2025, 20:230 ФАС обсуждает вероятность увеличения стоимости техобслуживания автомобилей 20.08.2025, 20:010 Один человек пострадал в столкновении двух автомобилей у поворота на Родину
20.08.2025, 20:001 Упражнения для активизации работы мозга назвали россиянам 20.08.2025, 19:400 Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной 20.08.2025, 19:000 Порядка 80 человек принимают участие в X Спартакиаде пенсионеров Псковской области 20.08.2025, 18:390 В ГД предложили отменить штрафы за езду по выделенкам для мотоциклов
20.08.2025, 18:260 Капремонт крыши многоквартирного дома выполнили в бежаницкой деревне Лющик 20.08.2025, 18:000 Георгий Пономарев об эффективном способе получить красивое тело 20.08.2025, 17:540 УФСИН и региональный фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве 20.08.2025, 17:480 Фотофакт: Четырехметровые подсолнухи выросли в Псковском районе
20.08.2025, 17:440 Мужчину в Порхове оштрафовали за кражу имущества из ангара 20.08.2025, 17:440 Татьяна Фомченкова: Идея отменить домашние задания может сыграть с нами очень злую шутку 20.08.2025, 17:340 Крышу дома на улице Гастелло в Великих Луках капитально отремонтировали 20.08.2025, 17:330 Представители региональных отделений партий приняли участие в дебатах на «ПЛН FM». ВИДЕО
20.08.2025, 17:310 В Великих Луках издана книга о военачальниках-земляках 20.08.2025, 17:240 Метрологи в Псковской области за семь месяцев зафиксировали более 30 нарушений на узлах учета газа 20.08.2025, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 августа 20.08.2025, 17:140 «Люди труда»: Какие рабочие руки нужны на предприятиях промышленной столицы региона? ВИДЕО
20.08.2025, 17:100 Музейщики «Арт-Донбасса»: Альбом детских иллюстраций к русской классике вышел в свет не без поддержки «Михайловского» 20.08.2025, 17:040 День в истории ПЛН. 20 августа 20.08.2025, 17:000 Образовательный квест ждет гостей псковского праздника «Воевода Шуйский» 20.08.2025, 16:550 Почти полкилограмма мефедрона изъяли у великолучанина
20.08.2025, 16:450 В Дно осудили 18-летнего молодого человека за мошенничество 20.08.2025, 16:350 Павел Бикташев: У нас такой «брежневский застой» 2.0 20.08.2025, 16:250 Молодёжь приглашают на краеведческую прогулку «Псков поэтический» 20.08.2025, 16:100 Ходулисты выступят на Дне города Великие Луки
20.08.2025, 16:030 Во многих районных собраниях царит рабочая атмосфера — Яна Иванова 20.08.2025, 16:000 Артснаряд идентифицировали вблизи порховской деревни Опоки 20.08.2025, 15:500 Марихуану спрятали в пень на проспекте Гагарина в Великих Луках 20.08.2025, 15:440 Олег Брячак: Я бы распустил все районные собрания
20.08.2025, 15:400 В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви 20.08.2025, 15:300 Инвентаризацию нестационарных торговых объектов проводят в Новоржевском округе 20.08.2025, 15:200 До +2 градусов похолодает в ночь на 21 августа в Псковской области 20.08.2025, 15:100 Почти три миллиона рублей перевела жительница Великих Лук мошенникам
20.08.2025, 15:060 Игорь Дитрих: В результате муниципальной реформы уменьшилось число обращений на бездействие местной власти 20.08.2025, 15:000 Экс-замначальника псковской ГИБДД оштрафовали за превышение полномочий 20.08.2025, 15:000 Стартует Х Спартакиада пенсионеров Псковской области 20.08.2025, 14:520 Органная музыка Баха, Генделя и Скарлатти прозвучит в Пскове 23 августа
20.08.2025, 14:430 Великолучане отправятся на обязательные работы за кражу 20 пачек масла 20.08.2025, 14:322 «Дневной дозор»: Улучшилось ли социально-экономическое положение россиян за последние 3 года? 20.08.2025, 14:210 Мы проводим «Год без турникетов» – коммерческий директор завода «М-Конструктор» 20.08.2025, 14:110 Турнир по пляжному волейболу в категории «микст» состоится в Пскове
20.08.2025, 14:040 В Великих Луках мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт мефедрона 20.08.2025, 14:000 Приставы взыскали 58 тысяч рублей у псковской сельскохозяйственной фирмы 20.08.2025, 13:510 Россиянам посоветовали не связывать плохое самочувствие с магнитными бурями 20.08.2025, 13:400 Армен Мнацаканян: Люди привыкли к СВО и росту цен
20.08.2025, 13:300 Великолукский завод «М-Конструктор» активно привлекает студентов на практику 20.08.2025, 13:201 В ансамбле зданий усадьбы Строгановых в Волышово установили информационные таблички 20.08.2025, 13:100 Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна 20.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция дебатов представителей реготделений партий на «ПЛН FM»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru