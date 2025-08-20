Происшествия

Приставы конфисковали у экс-замглавы администрации Пскова автомобиль и массажное кресло

Приставы исполнили судебное решение в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого, осуждённого за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области, в доход государства обращены автомобиль марки Exeed VX, а также массажное кресло марки Yamaguchi YA-6000 Axiom Black Edition.

Фотографии: УФССП РФ по Псковской области

Сотрудник органа принудительного исполнения лично выехал на место, применил все меры в рамках исполнительного производства и обеспечил передачу имущества в доход государства.

Ранее сообщалось, что Грацкого были конфискованы наручные часы марки Tissot, признанные предметом коррупционного преступления.

Александр Грацкий признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, штрафа в размере 5,7 млн рублей и конфискации имущества, полученного в качестве взятки.

Ранее сообщалось, что суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой, которую подозревают в том, что она дала взятку экс-заместителю главы администрации города Пскова Александру Грацкому в виде автомобиля Exeed стоимостью 5,8 млн рублей.