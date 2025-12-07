Происшествия

Псковский суд оставил под арестом нарушителей границы, пронесших табачные изделия на 10 млн рублей

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановлений Псковского городского суда об избрании в отношении двух подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу за незаконное перемещение через российско-белорусский участок государственной границы РФ вблизи населенных пунктов Невельского района Псковской области табачных изделий в особо крупном размере, общей стоимостью более 10 миллионов рублей, оставив их без изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

25 ноября 2025 года Псковский городской суд Псковской области удовлетворил ходатайства начальника отдела дознания Псковской таможни об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 УК РФ.

Защитники обжаловали постановления в Псковский областной суд.

В апелляционных жалобах адвокаты просили изменить меру пресечения подозреваемым на домашний арест или запрет определенных действий.