Происшествия

В Псковской области выявлен 25-й случай заражения цветов опасным вредителем

В Псковской области на складе временного хранения обнаружили опасный вредитель цветочных культур, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Должностное лицо управления провело карантинный фитосанитарный контроль 158 горшочных растений диффенбахии, выращенных в Германии. Во время проверки инспектор нашел живое имаго насекомого, схожего с карантинным объектом.

Лабораторные исследования, проведенные в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили зараженность партии цветов эхинотрипсом американским (Echinothrips americanus). Этот случай стал 25-м выявлением данного карантинного объекта в этом году при ввозе импортных партий цветов на территорию, контролируемую управлением.

Выпуск партии диффенбахий в Россию запрещен. По решению собственника, продукцию уничтожат.

Эхинотрипс американский становится серьезной проблемой для культур закрытого грунта. Этот вредитель повреждает множество растений, включая сладкий перец, огурец и баклажаны. Он живет исключительно на листьях и часто встречается на сорняках в теплицах.