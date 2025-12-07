Происшествия

Великолучанку приговорили к 6 месяцам условного срока за кражу с банковской карты подруги

Прокуратурой города Великие Луки поддержано обвинение в суде по уголовному делу в отношении местной жительницы, совершившей кражу денежных средств с банковского счета соседки ( п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что 13 сентября 2025 года женщина распивала спиртное с соседкой, которая попросила подругу сходить в магазин, при этом передала подсудимой свою банковскую карту. Дама банковскую карту соседке вернуть забыла, вместо этого пошла по магазинам города Великие Луки, в которых купила товар на 8000 рублей, то есть похитила деньги с банковского счета подруги.

Судом женщина признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев.