Происшествия

Гитару с наркотиками изъяли полицейские в Псковской области

В ходе оперативно-розыскного мероприятия у поста Госавтоинспекции в Псковском муниципальном округе сотрудники УНК УМВД России по Псковской области остановили автомобиль Mercedes-Benz, двигавшегося со стороны Санкт-Петербурга в сторону областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

В ходе обследования автомобиля полицейские обнаружили и изъяли свертки из полимерного материала с различными веществами. Экспертные исследования показали, что данные вещества являются мефедроном общей массой 120, 99 граммов, что составляет крупный размер, а также марихуана.

В багажнике иномарки оперативники нашли гитару в чехле. В полости инструмента были обнаружены свертки с мефедроном и марихуаной. По словам находившегося за рулем Mercedes безработного жителя Пскова, мужчины 1996 года рождения, изъятые наркотические средства принадлежат ему. И они предназначались для сбыта на территории Псковской области.

Следственной частью СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации.