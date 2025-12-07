Происшествия

МВД продолжает розыск без вести пропавшего псковича в серой куртке

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает жителя областного центра Кирилла Петрова,1986 года рождения, без вести пропавший с 11 мая 2025 года. До настоящего времени его местоположение остается неизвестным. Предполагается, что он находится на территории города Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, лицо овальное, глаза голубые, лобная лысина.

Был одет: серая куртка, серыё штаны, черная футболка и кроссовки.