Дело о передаче Грацкому взятки в виде автомобиля псковский суд рассмотрит 19 декабря

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении уроженки Пскова Елены Трошковой, которую обвиняют в даче взятки бывшему заместителю главы администрации города, экс-начальнику управления городского хозяйства Александру Грацкому за совершение заведомо незаконных действий (часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Тот самый автомобиль...

По версии следственного органа, обвиняемая, действующая в интересах фактически возглавляемого ею ООО «СДМПроект», в 2022 году передала занимающему на тот момент должность начальника УГХ администрации города Пскова Александру Грацкому автомобиль марки EXEED за совершение им действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ, являющихся предметом заключенных муниципальных контрактов.

По уголовному делу на 19 декабря назначено предварительное слушание. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы без учета отягчающих обстоятельств.

Ранее в Петербурге было отложено рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении псковской проектной организации ООО «СДМ Проект» за незаконное вознаграждение от имени юридического лица начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого автомобилем EXEED стоимостью 5,8 млн рублей.

Напомним, по совокупности двух преступлений Александру Грацкому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.