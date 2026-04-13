По делу о передаче Грацкому взятки в виде автомобиля продолжают допрашивать свидетелей

Рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой по обвинению в даче взятки в виде автомобиля Exeed бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому отложили на 10.00 14 апреля по причине необходимости вызова в судебное заседание свидетелей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона. 

В сегодняшнем судебном заседании продолжилось представление доказательств стороной обвинения. Допросили свидетеля, исследовали вещественные доказательства. 

Елену Трошкову судят по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ. 

Согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».  

Смотрите также

Грацкого допросили в суде по делу о взятке в виде автомобиля Exeed

Грацкий за получение этой и других взяток уже отбывает наказание в колонии строгого режима, ему назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 миллионов рублей и с рядом ограничений. 

Смотрите также

Срок лишения свободы для Александра Грацкого увеличен до 11 лет

Дело Грацкого

По делу о передаче Грацкому взятки в виде автомобиля продолжают допрашивать свидетелей

Суд отложил заседание по делу о подкупе Грацкого автомобилем до 13 апреля

Арест обвиняемого в подкупе Грацкого земельным участком Азояна продлен до 1 мая
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

