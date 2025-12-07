Происшествия

Суд оштрафовал работника новоржевской почты за присвоение и растрату денег

Работника почтовой службы осудили за присвоение и растрату денежных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новоржевского округа. Уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ было возбуждено в отношении уроженки города Ленинграда.

Установлено, что работник почтовой службы изъяла из кассы денежные средства и внесла в отчетность недостоверные сведения. В ходе инвентаризации был выявлен факт недостачи.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор уже вступил в законную силу.