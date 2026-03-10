 
Происшествия

Трое несовершеннолетних в Пскове подозреваются в угоне автомобиля

0

Трое несовершеннолетних в Пскове подозреваются в угоне автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области, следственными органами Следственного комитета в отношении жителей областного центра в возрасте 15-16 лет возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ (угон группой лиц по предварительному сговору).

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 октября 2025 года несовершеннолетние, находясь на улице Военный городок-3 в городе Пскове, через открытый багажник проникли в автомобиль отечественного производства, запустили двигатель и начали движение по близлежащим улицам, после чего бросили автомобиль и скрылись с места происшествия.

Следствием установлено, что один из подозреваемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления против собственности. В отношении него по ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двоих других подозреваемых следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления, а также дана оценка действиям либо бездействию ответственных лиц органов системы профилактики подростковой преступности. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026