Трое несовершеннолетних в Пскове подозреваются в угоне автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области, следственными органами Следственного комитета в отношении жителей областного центра в возрасте 15-16 лет возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ (угон группой лиц по предварительному сговору).

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 октября 2025 года несовершеннолетние, находясь на улице Военный городок-3 в городе Пскове, через открытый багажник проникли в автомобиль отечественного производства, запустили двигатель и начали движение по близлежащим улицам, после чего бросили автомобиль и скрылись с места происшествия.

Следствием установлено, что один из подозреваемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления против собственности. В отношении него по ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двоих других подозреваемых следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления, а также дана оценка действиям либо бездействию ответственных лиц органов системы профилактики подростковой преступности.