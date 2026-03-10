Печное оборудование стало причиной трех пожаров в Псковской области в выходные

Три возгорания произошло в регионе из-за нарушений эксплуатации отопительной печи в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

7 марта в 19:05 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в садовом некоммерческом товариществе «Вербинка» Псковского округа. Пожар ликвидировали девять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Ранее, в 13:28, в деревне Рытица Пушкиногорского муниципального округа в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Спасен жилой дом. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 15:35 произошло возгорание хозяйственной постройки в деревне Тарасово Островского округа. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.