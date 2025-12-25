Жительница Гдовского округа получила наказание за оскорбление соседки

44-летнюю жительницу Гдовского округа привлекли к административной ответственности за оскорбление, сообщили Псковской Ленте Новостей в гдовской прокуратуре.

Установлено, что женщина в ходе ссоры со своей соседкой, находясь входной двери в подъезд в многоквартирный дома, унизила ее честь и достоинство в неприличной форме.

С учетом позиции прокуратуры, решением мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района жительницу признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ, и назначили наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.