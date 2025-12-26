Происшествия

Псковича будут судить за издевательства над собакой вблизи «Электрона»

0

В Пскове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с собакой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с применением садистских методов).

Фото: приют для собак «Шанс»

В ходе следствия установлено, что ранее судимый мужчина под предлогом выгула находился с собакой по кличке Мия недалеко от стадиона «Электрон». Там, руководствуясь хулиганскими побуждениями и желая причинить животному боль и страдания, он не менее двух раз ударил собаку ножом в шею. 

Преступление пресекли проходившие мимо женщины, после чего злоумышленник скрылся. Раненую собаку оперативно доставили в ветеринарную клинику. Благодаря помощи неравнодушных жителей города и сотрудников АНО «Шанс» собаке Мии была проведена сложная операция. В настоящее время жизнь и здоровье животного вне опасения, Мия обрела новую любящую хозяйку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Прокуратура города обеспечит поддержание государственного обвинения в суде.

Прокомментировать
Сюжет

Собаку в Пскове подвесили и изрезали ножом

Псковича будут судить за издевательства над собакой вблизи «Электрона»

Израненная собака Мия из Пскова обрела новый дом и любящую семью

Огромный камень удалили из мочевого пузыря изрезанной в Пскове собаки Мии
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru