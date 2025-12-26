Псковича будут судить за издевательства над собакой вблизи «Электрона»

В Пскове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с собакой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с применением садистских методов).

Фото: приют для собак «Шанс»

В ходе следствия установлено, что ранее судимый мужчина под предлогом выгула находился с собакой по кличке Мия недалеко от стадиона «Электрон». Там, руководствуясь хулиганскими побуждениями и желая причинить животному боль и страдания, он не менее двух раз ударил собаку ножом в шею.

Преступление пресекли проходившие мимо женщины, после чего злоумышленник скрылся. Раненую собаку оперативно доставили в ветеринарную клинику. Благодаря помощи неравнодушных жителей города и сотрудников АНО «Шанс» собаке Мии была проведена сложная операция. В настоящее время жизнь и здоровье животного вне опасения, Мия обрела новую любящую хозяйку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Прокуратура города обеспечит поддержание государственного обвинения в суде.