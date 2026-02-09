Судебное заседание над истязателем собаки Мии в Пскове перенесли на март

Судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Епископосяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 245 УК РФ, за причинение увечья собаке по кличке Мия вблизи псковского стадиона «Электрон», перенесли, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

«Переходом из особого порядка в общий порядок судебного разбирательства закончилось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Пскова, который обвиняется в том, что в апреле 2025 года, используя колюще-режущий предмет в качестве оружия, причинил увечье собаке по кличке Мия», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что гражданин Епископосян не согласился с предъявленным ему обвинением. Судебное заседание отложено на 14:30 11 марта.

Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон».

Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.