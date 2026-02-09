Судебное заседание над истязателем собаки Мии в Пскове перенесли на март

Судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Епископосяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 245 УК РФ, за причинение увечья собаке по кличке Мия вблизи псковского стадиона «Электрон», перенесли, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.
Фото: пресс-служба судов Псковской области
Отмечается, что гражданин Епископосян не согласился с предъявленным ему обвинением. Судебное заседание отложено на 14:30 11 марта.
Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон».
Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.