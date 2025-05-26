Общество

Израненная собака Мия из Пскова обрела новый дом и любящую семью

История спасения собаки Мии, которую нашли изрезанной возле стадиона «Электрон» в Пскове, подошла к счастливому финалу. Сотрудники приюта «Шанс» подтвердили, что собака окончательно обжилась в новом доме.

Фото здесь и далее: приют «Шанс»

В приюте отметили, что многочисленные звонки и сообщения с вопросом о судьбе животного отражали глубокий интерес и сочувствие публики. Долгое время судьба собаки оставалась неизвестной, пока она не отправилась в новую семью.

«Мы всё боялись спугнуть удачу и ждали, когда Мия освоится в своем новом доме. У Мии все хорошо! Уже бегает на прогулке. Настроение веселое и боевое. Мии можно валяться на кроватях и диванах, а не только на полу и в лежаке. Очень интересно ей было рассматривать аквариум. Несмотря на то, что она была на волосок от гибели и перенесла жуткие страдания и боль, она осталась жизнерадостной собачкой! Хозяйка написала про Мию: "Изумительная собака!"» - рассказали в приюте.

Напомним, ранее Мия перенесла операцию по удалению камня из мочевого пузыря.

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28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.

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По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

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Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.