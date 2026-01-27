Валерий Удалов: Садизм в отношении животных должен быть отдельной статьей

Садистские действия в отношении животных должны быть вынесены в отдельную статью. Такое мнение озвучил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

«Выявить мотивы жестокого обращения к животным достаточно сложно. 9 февраля будет рассматриваться в суде дело об истязании собаки за "Электроном". Какие здесь могут быть мотивы? Хулиганские побуждения – это, как правило, вызов обществу. Он вызов обществу не делал. Он издевался втихаря. Корыстные? В чем корысть? Мне интересно, как будет мотивировать суд. Это достаточно сложное дело. А лично мое мнение: здесь просто садистские мотивы, и для этого должна быть вообще отдельная статья. Какие мотивы у садистов? Причинить боль и страдания, потому что он от этого испытывает удовлетворение», – высказал свое мнение Валерий Удалов.

Гость студии считает, что отсутствие отдельной статьи за садизм в отношении животных – это правовой пробел. Он напомнил о статье 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). «Конечно, было бы неплохо в таких случаях делать изменения. Садист – он и есть садист. Однозначно. Как трактовать такую статью? Честно говоря, не позавидуешь тому, кто будет этим (делом) заниматься», – подытожил Валерий Удалов.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту того, что 28 апреля вблизи спортивного комплекса «Электрон» мужчина, используя колюще-режущий предмет в качестве оружия, не менее двух раз ударил собаку по кличке Мия в шею, причинив ей увечье.