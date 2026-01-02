Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже денег из кафе  

0

1 января сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, который совершил хищение денежных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Около 12:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгварди, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в кафе на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и выяснили, что неизвестный гражданин похитил из подсобного помещения 17000 рублей и скрылся.

Получив приметы мужчины, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний пскович.

По факту кражи проводится проверка.

