Мужчина в камуфлированной куртке пропал в палкинской деревне Ромахново

66-летний Николай Кузьмин пропал в деревне Ромахново Палкинского муниципального округа. С 28 декабря 2025 года его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, короткие с сединой волосы, серо-зеленые глаза. Был одет, предположительно, в куртку камуфлированного цвета, голубую рубашку в клетку, черные штаны, серо-зеленые сапоги и кепку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.