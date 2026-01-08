В Пскове задержали двух девушек за хищение косметики и шоколада

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали девушек, подозреваемых в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

7 января около 23:00 росгвардейцы прибыли в магазин на улице Труда после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали псковичек 2002 и 1999 годов рождения.

Девушки похитили из торгового зала косметические средства и шоколад.

Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

По факту кражи проводится проверка.