Две хозпостройки горели в красногородской деревне Платишино

Возгорание двух хозяйственных построек произошло на улице Лесная в деревне Платишино Красногородского муниципального округа 17 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 1:12. Предположительной причиной стало короткое замыкание внутри хозяйственной постройки. Привлекалось шесть областных пожарных и две единицы техники, спасен жилой дом и две хозяйственные постройки.

Позднее, в 7:22, поступило сообщение о возгорании в микрорайоне Строитель в Острове. В квартире многоквартирного жилого дома огонь повредил кресло. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекалось семь специалистов МЧС России и две единицы техники, спасена квартира.

Утром 18 января поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Пески Крекшины Порховского округа. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасено четыре строения.

Позднее, в 22:10, поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Суслово Палкинского округа. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали три областных пожарных и одна единицы техники.

