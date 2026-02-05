Великолукский суд рассмотрит дело против беглого криминального авторитета

Великолукский городской суд по итогам предварительного слушания принял решение начать рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления — разбойного нападения. Подсудимый с 2012 года находится в международном розыске, поэтому судебное разбирательство будет проходить в его отсутствие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в 2012 году учредитель и генеральный директор великолукской организации отказался платить местному криминальному авторитету за услуги по решению вопросов деятельности организации в криминальных и силовых структурах. В ответ на это обвиняемый незаконно проник в офис предпринимателя, приставил к его горлу нож, ранив того, и заставил последнего открыть сейф, откуда похитил полтора миллиона рублей, принадлежащие потерпевшему. После этого, с целью подавления сопротивления со стороны потерпевшего, избил его.

За данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

Дело назначено к слушанию на 9 февраля.