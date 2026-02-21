 
Происшествия

Пожилую женщину спасли при пожаре на улице Розы Люксембург в Пскове

0

Возгорание произошло в жилом доме на две семьи на улице Розы Люксембург в Пскове сегодня, 21 февраля. В результате пожара огнем повреждены комната по всей площади в одной из квартир, кухня и кровля на площади 3 квадратных метра. Дом закопчен по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Оперативно прибывшим пожарным удалось спасти женщину 1947 года рождения. Её доставили в медицинское учреждение. 

 

Предположительной причиной возгорания стал аварийный пожароопасный режим работы электропроводки. К ликвидации пожара привлекались 13 человек личного состава МЧС России и четыре единицы техники. 
 

