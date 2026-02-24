Две неустановленные девушки похитили товары из детского магазина в Пскове на 6 577 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что хищение было совершено 28 октября 2025 года. Прокуратура города изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное органом дознания по заявлению о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Материал проверки направлен в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову для возбуждения уголовного дела.