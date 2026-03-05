В Великих Луках загорелся балкон двухкомнатной квартиры

Возгорание на балконе двухкомнатной квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома произошло на улице Гражданской в Великих Луках 4 марта в 17:44, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил обшивку стены на площади два квадратных метра. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В тушении пожара участвовали 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.