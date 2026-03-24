Заседание суда по делу о передаче Грацкому автомобиля Exeed отложили до 9 апреля

Псковский городской суд принял решение отложить рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой по обвинению в даче взятки в виде автомобиля Exeed бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому до 9 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Елену Трошкову судят по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ. Заседание суда отложено по причине неявки защитников. 

Согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».  

Грацкий за получение этой и других взяток уже отбывает наказание в колонии строго режима, ему назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 миллионов рублей и с рядом ограничений. 

Дело Грацкого

