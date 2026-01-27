Псковский суд продлил срок содержания под стражей Манвела Азояна до 1 апреля 

Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей Манвела Азояна до 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Манвел Азоян обвиняется в даче взятки в особо крупном размере Александру Грацкому, который ранее занимал должность начальника управления городского хозяйства администрации Пскова.

Следственные органы установили, что Манвел Азоян передал взятку через посредника Александру Грацкому за своевременное и беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам между его компанией «ДСМУ» и управлением городского хозяйства. Суд согласился с доводами следователя о том, что, находясь на свободе, Манвел Азоян может скрыться от органов предварительного расследования и оказать влияние на свидетелей по делу.

Напомним, что Александр Грацкий осужден к десяти годам лишения свободы за получение взяток и отбывает наказание в колонии строгого режима.

В настоящее время следственные действия продолжаются, направленные на установление всех обстоятельств дела и сбор доказательств.