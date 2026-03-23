Псковича обвинили в нападении на знакомого из-за интимной переписки жены

Обвинительное заключение по делу в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, утвердили в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Инцидент произошел 10 октября 2025 года. 39-летний мужчина, узнав об интимной переписке своей супруги со знакомым, решил отомстить. Он взял бейсбольную биту, сел в автомобиль и поехал к знакомому. На месте происшествия он без предупреждения ударил потерпевшего по правой руке, причинив вред здоровью средней тяжести.

Пострадавший обратился в полицию и подал заявление. Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили факт нападения и помогли установить личность злоумышленника. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

