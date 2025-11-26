Происшествия

Псковский госслужащий подозревается в даче взятки экс-руководителю факультета допобразования вуза

Заместителю начальника УФНС России по Псковской области предъявлено обвинение в даче взятки. Уголовное дело в отношении 53-летнего Александра Милянтея было возбуждено после его задержания в Ленинградской области.

Государственный служащий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, в 2022 году он через посредника передал 150 тысяч рублей бывшему руководителю факультета дополнительного образования одного из вузов. Взятка была дана за оказание содействия в зачислении его сына на юридический факультет в рамках особой квоты.

В связи с активным сотрудничеством со следствием обвиняемый был отпущен из-под стражи, однако ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Преступление квалифицируется как тяжкое.

Псковской Ленте Новостей из собственных источников стало известно, что задержанный — заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей.

Александр Милянтей - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. Родился – 19 мая 1972 в Пскове.

Имеет два высших образования: в 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет (квалификация «Инженер-системотехник»), в 2019 году Псковский государственный университет по направлению «Экономика» (квалификация Магистр).

Трудовую деятельность начал в мае 1995 года в налоговых органах Российской Федерации. Занимал должности ведущего инженера, главного специалиста, заместителя начальника отдела, начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области; с февраля 2014 – в должности начальника отдела, и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Приказом ФНС России от 17 июля 2014 года назначен на должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Награжден Почетной грамотой Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, медалью Федеральной налоговой службы России «За безупречную службу» I и II степеней.

В УФНС России по Псковской области непосредственно координирует и контролирует деятельность: