Почти 97 млн рублей перевели псковичи мошенникам с начала года

129 человек из Псковской области пострадали от мошенников за три месяца 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Изображение: УМВД России по Псковской области

«Согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 129 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достик - 96 635 637 рублей», - сказали в полиции.



Наиболее распространенные схемы мошенничества включают: перевод средств на «безопасный счет» - 75 случаев; неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - два случая; мошенничество при покупке товаров в интернете - 28 случаев; освобождение» от ответственности - четыре случая; предложения о дополнительном заработке - 19 случаев.

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.