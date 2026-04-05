 
Происшествия

Почти 97 млн рублей перевели псковичи мошенникам с начала года

0

129 человек из Псковской области пострадали от мошенников за три месяца 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Изображение: УМВД России по Псковской области

«Согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 129 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достик - 96 635 637 рублей», - сказали в полиции. 
 
Наиболее распространенные схемы мошенничества включают: перевод средств на «безопасный счет» - 75 случаев; неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - два случая; мошенничество при покупке товаров в интернете - 28 случаев; освобождение» от ответственности - четыре случая; предложения о дополнительном заработке - 19 случаев. 

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных. 

«Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными. Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112)», - подчеркнули в ведомстве.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026