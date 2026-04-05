Следователи проводят проверку по сообщению о гибели женщины при пожаре в Порховском округе

В Порховском округе проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Смолинец Порховского района тела пожилой женщины со следами воздействия высоких температур.





По полученной информации, пострадавшая проживала в доме одна, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.