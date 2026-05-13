Два пожара произошло в Псковской области из-за коротких замыканий за сутки

Два возгорания произошло в регионе за минувшие сутки по причине короткого замыкания, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 11:39 в Красногородске на улице Кирова в жилом доме в помещении кухни огонь повредил стену и потолок.

На месте работали четыре специалиста областной противопожарной охраны и одна единица техники. Жилой дом спасли.

Ночью, в 23:36, в деревне Борисенки Себежского муниципального округа в жилом доме в помещении подвала огонь повредил стену. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной противопожарной охраны и две единицы техники.