Сотрудники уголовного розыска ищут великолучанина в резиновых сапогах

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Андрея Фёдорова 1976 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: +7 911 883 38 83 или 102 .