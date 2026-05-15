Три года лишения свободы назначили жителю Пыталово за незаконное хранение наркотиков

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение по делу местного жителя 1993 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, связанного с незаконным хранением наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что в 2025 году мужчина собрал части растения конопли на своей придомовой территории, из которых получил наркотическое средство весом 114 граммов. Также у него обнаружили стебель растения рода конопли с наркотическим средством тетрагидроканнабинолом общей массой 21,9 грамма. Всё это он хранил по месту жительства.

Правоохранительные органы обнаружили запрещённые вещества в октябре 2025 года. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.