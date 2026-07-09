В Печорах суд вынес приговор мужчине за незаконное хранение наркотиков

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Стрункина, обвиняемого в незаконном хранении частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что житель города Печоры вырастил кусты конопли возле своего земельного участка в 2025 году. Из них он получил 107,09 грамма сухого вещества, которое хранил для личного употребления дома и на работе.

Преступление было выявлено, когда сотрудник службы безопасности торговой сети застал подсудимого в подвальном помещении магазина после употребления вещества. Сотрудник сообщил о произошедшем в полицию.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Согласно приговору, все изъятые наркосодержащие части растения будут уничтожены.