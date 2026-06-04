Невельчанин незаконно хранил оружие и патроны в одной из деревень

В Невельском муниципальном округе полиция выявила факт незаконного хранения оружия и боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в одной из деревень на территории Невельского муниципального округа безработный великолучанин 1969 года рождения незаконно хранил в доме гладкоствольное охотничье ружье, обрез охотничьего ружья и патроны разных калибров. Этот «арсенал» обнаружен и изъят сотрудниками МО МВД России «Невельский».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках проводимого расследования полицейским предстоит установить происхождение данного оружия и боеприпасов, а также все обстоятельства произошедшего.