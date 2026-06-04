Пять простых правил для защиты зубов от кариеса перечислили псковичам

Пять простых правил, которые помогут защитить зубы от кариеса, опубликовало министерство здравоохранения Псковской области в своем канале в мессенджере Max.

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«Кариес — это не просто «дырка в зубе», а инфекционный процесс, который разрушает эмаль и может привести к потере зуба, но в 90% случаев его можно предотвратить», — отмечают в министерстве.

Необходимо чистить зубы правильно, а не просто «для галочки». Зубы нужно чистить дважды в день: утром после завтрака и вечером перед сном не менее двух минут. Движения должны быть выметающими — от десны к краю зуба. Чтобы удобнее было ориентироваться по времени, можно включить таймер или любимую песню. Зубную щетку или насадку на электрическую щетку необходимо каждые три месяца.

Зубная нить — «ваш лучший друг». Щетка отлично очищает три поверхности зуба из пяти. Контактные поверхности между зубами, где чаще всего и начинается кариес, она не прочищает. Стоит использовать зубную нить или ирригатор каждый вечер, чтобы убрать остатки пищи и налет там, куда щетка не достает.

Правильное питание тоже способствует профилактике кариеса. Бактерии, вызывающие кариес, питаются сахаром и простыми углеводами. Стоит ограничить количество сладостей, газировки, выпечки и частых перекусов. Твердые овощи и фрукты, например яблоки морковь, механически очищают зубы. Также вода помогает смывать остатки еды и поддерживать слюноотделение, которое защищает эмаль.

Фтор укрепляет эмаль и делает ее более устойчивой к кислотам. Нужно использовать зубную пасту с фтором (концентрацию лучше подобрать со стоматологом). Также в регионах с низким содержанием фтора в воде врач может назначить дополнительный прием препаратов.

Самый важный пункт профилактики появления и распространения кариеса — это регулярные визиты к стоматологу. Раз в полгода следует посещать врача для профилактического осмотра и профессиональной гигиены. Только врач может заметить начальный кариес (в стадии белого пятна) и вылечить его без сверления, а также при необходимости удалить твердый зубной камень, который невозможно убрать щеткой.