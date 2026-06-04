 
Общество

Пять простых правил для защиты зубов от кариеса перечислили псковичам

0

Пять простых правил, которые помогут защитить зубы от кариеса, опубликовало министерство здравоохранения Псковской области в своем канале в мессенджере Max. 

Изображение сгенерировано нейросетью

«Кариес — это не просто «дырка в зубе», а инфекционный процесс, который разрушает эмаль и может привести к потере зуба, но в 90% случаев его можно предотвратить», — отмечают в министерстве.

Необходимо чистить зубы правильно, а не просто «для галочки». Зубы нужно чистить дважды в день: утром после завтрака и вечером перед сном не менее двух минут. Движения должны быть выметающими — от десны к краю зуба. Чтобы удобнее было ориентироваться по времени, можно включить таймер или любимую песню. Зубную щетку или насадку на электрическую щетку необходимо каждые три месяца.

Зубная нить — «ваш лучший друг».  Щетка отлично очищает три поверхности зуба из пяти. Контактные поверхности между зубами, где чаще всего и начинается кариес, она не прочищает. Стоит использовать зубную нить или ирригатор каждый вечер, чтобы убрать остатки пищи и налет там, куда щетка не достает.

Правильное питание тоже способствует профилактике кариеса. Бактерии, вызывающие кариес, питаются сахаром и простыми углеводами. Стоит ограничить количество сладостей, газировки, выпечки и частых перекусов. Твердые овощи и фрукты, например яблоки морковь, механически очищают зубы. Также вода помогает смывать остатки еды и поддерживать слюноотделение, которое защищает эмаль.

Фтор укрепляет эмаль и делает ее более устойчивой к кислотам. Нужно использовать зубную пасту с фтором (концентрацию лучше подобрать со стоматологом). Также в регионах с низким содержанием фтора в воде врач может назначить дополнительный прием препаратов.

Самый важный пункт профилактики появления и распространения кариеса — это регулярные визиты к стоматологу. Раз в полгода следует посещать врача для профилактического осмотра и профессиональной гигиены. Только врач может заметить начальный кариес (в стадии белого пятна) и вылечить его без сверления, а также при необходимости удалить твердый зубной камень, который невозможно убрать щеткой.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026