День правовой помощи для участников СВО и членов их семей пройдет в Пскове 18 июня

День правовой помощи для участников СВО и членов их семей пройдет в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области 18 июня. Он призван помочь оперативно получить всю необходимую информацию о существующих мерах поддержки, а также помочь в решении проблем, связанных с нарушением прав граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Минюста России по Псковской области.

Приём проведут представители управления Минюста России по Псковской области, Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, Псковского регионального отделения «Ассоциация юристов России», сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, министерства социальной защиты Псковской области, министерства юстиции Псковской области, управления Росреестра по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области, а также сотрудники ГКО ПО «Государственное бюро юридической помощи и обеспечения деятельности мировых судей».

Мероприятие, организованное управлением Минюста России по Псковской области и филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, пройдет с 14.00 до 16.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Псков, ул. Л.Толстого, д. 31А.

Предварительная запись на мероприятие осуществляется по телефонам: 67-28-03, 20-14-59, 67-28-07.