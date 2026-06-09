Несовершеннолетний пскович предстанет перед судом за дропперство

В Псковском округе завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в дропперстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ, о так называемом дропперстве – передаче своего банковского счета мошенникам.

По имеющимся данным, в областном центре несовершеннолетний гимназист за денежное вознаграждение осуществлял денежные переводы по указанию другого гражданина со своей банковской карты на общую сумму 17 600 рублей.

Несовершеннолетний получил вознаграждение в размере 2 750 рублей за выполненную работу, выразившуюся в осуществлении из корыстной заинтересованности переводов денежных средств и неправомерных операций с использованием электронного средства платежа.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.